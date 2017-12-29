Rize'de hırsızlık zanlıları yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İslampaşa Mahallesi'nde durdurulan Gürcistan plakalı minibüste arama yapıldı.

Gürcistan uyruklu G.M, V.H. ve M.P'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 28 bin 600 dolar, bin avro, bin 800 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdiği öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

Zanlılar, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.