Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 4 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hamdi Yazıcı yönetimindeki 53 DB 192 plakalı kamyonet, Ovit Dağı Sivrikaya Köyü mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince araçtakilere ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Yaralılar Hamdi, Sinan ve Mustafa Yazıcı ile Şenol Meral, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halat ve sedye yardımıyla yola çıkarıldı.

Ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







