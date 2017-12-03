RİZE (AA) - Rize'de kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuk defnedildi.
Sahil Camisi morgundan alınan Bünyamin Delal'in cenazesi, Küçükçayır köyü Delaller Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Helallik alınmasının ardından Delal için Çatum Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba İbrahim Delal ve yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.
Delal'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Delal'in ailesi ve eğitim gördüğü Doğuş Çay İlköğretim Okulundaki öğretmenlerinin yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Karayolları 103. Şube Müdürü Ercan Çiçek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İshak Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Mete ve vatandaşlar katıldı.
Merkeze bağlı Küçükçayır köyü Delaller Mahallesi'nde dün Necmettin Delal'in kullandığı 34 GP 9098 plakalı kamyonet, geri manevra sırasında uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada sürücü yaralanmış, araçtaki yeğeni Bünyamin Delal yaşamını yitirmişti.