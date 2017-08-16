Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları başlatıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde dün evinden ayrılan Mehmet Küçüksarı'dan bir daha haber alınamaması üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme ve arama çalışmasının sonuçsuz kalması üzerine, AFAD ve Jandarma ekiplerinin bölgede yarın geniş çaplı arama çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

Mehmet Küçüksarı'nın kaybolma nedeninin henüz belli olmadığı kaydedildi.