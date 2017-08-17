Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

- Derecik Deresi'ne düşerek kaybolduğu tahmin edilen ve giysilerinin bir kısmı bulunan 49 yaşındaki Küçüksarı, 3 kilometrelik dere güzergahında aranıyor

Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı için arama çalışmaları devam ediyor.

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyündeki evinden önceki gün ayrıldıktan sonra haber alınamayan Küçüksarı'nın bulunması için yürütülen çalışmalara, AFAD, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibinden toplam 20 kişi katılıyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik Derecik Deresi'nde yürütülen çalışmalara, köylüler ve Küçüksarı'nın akrabaları da destek veriyor.

Dereye düşerek kaybolduğu tahmin edilen Küçüksarı'ya ait giysilerin bir kısmının dün köylülerce bulunduğu arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan, Küçüksarı'nın Çayeli Büyükköy çay fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Mehmet Küçüksarı'nın ağabeyi Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden salı akşamı haber alamadıklarını belirterek, "Havaların sıcak olması nedeniyle mezradaki evinde kalıyordu. Oradan fabrikaya gidiyordu. Aşırı yağmur yağdı. Arabasını derenin yukarısına bıraktı. Buradan yaya geçmeye çalıştı. Bu sırada dere sularına kapıldı herhalde." dedi.

Amcasının oğlu Ramazan Küçüksarı ise dün köylülerden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekiple arama çalışması yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 1 kilometre aşağıda tişört ve pantolonunun bir parçasını bulduk. Giysilerin ona ait olduğu teyit edildi. İnşallah hayırlı haberler bekliyoruz." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arama çalışmasıDereKayıpRize
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5