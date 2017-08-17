Rize'de kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı için arama çalışmaları devam ediyor.

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyündeki evinden önceki gün ayrıldıktan sonra haber alınamayan Küçüksarı'nın bulunması için yürütülen çalışmalara, AFAD, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibinden toplam 20 kişi katılıyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik Derecik Deresi'nde yürütülen çalışmalara, köylüler ve Küçüksarı'nın akrabaları da destek veriyor.

Dereye düşerek kaybolduğu tahmin edilen Küçüksarı'ya ait giysilerin bir kısmının dün köylülerce bulunduğu arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan, Küçüksarı'nın Çayeli Büyükköy çay fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Mehmet Küçüksarı'nın ağabeyi Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden salı akşamı haber alamadıklarını belirterek, "Havaların sıcak olması nedeniyle mezradaki evinde kalıyordu. Oradan fabrikaya gidiyordu. Aşırı yağmur yağdı. Arabasını derenin yukarısına bıraktı. Buradan yaya geçmeye çalıştı. Bu sırada dere sularına kapıldı herhalde." dedi.

Amcasının oğlu Ramazan Küçüksarı ise dün köylülerden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekiple arama çalışması yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 1 kilometre aşağıda tişört ve pantolonunun bir parçasını bulduk. Giysilerin ona ait olduğu teyit edildi. İnşallah hayırlı haberler bekliyoruz." diye konuştu.



