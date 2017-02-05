RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl Petranboard Kayak Şenliği'nin onuncusu düzenlendi.

İkizdere Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Meşeköy Muhtarlığınca 2200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

Vali Erdoğan Bektaş'ın da katıldığı şenlikte, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve İlçe Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu kaymaya çalıştı. Bak, zaman zaman tahtanın üzerine durmakta güçlük çekerek düştü.

Milletvekili Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu, havalimanın yapılmasıyla buraya yerli ve yabacı turist ilgisinin daha da artacağını söyledi.

Petran Yaylası'nın geleneksel olarak önemli bir yere sahip olduğuna değinen Bak, "Lazboard, zorlu coğrafik koşulların getirdiği bir şey. Uzun yıllardır zor coğrafik koşullar için geliştirilmiş bir ulaşım aracı. Geçmişte ulaşım amacı için kullanılken günümüzde festivale dönüştürülmüş." dedi.

Yöre halkının katıldığı yarışlarda birinci olan Ahmet Kurt ise çocukluğundan bu yana dağlarda "lazboard" yaptığını belirtti.

Kayseri'den gelen Ömer Arslan, snowboard yaptığını ama ilk kez "lazboard" denediğini kaydederek, "Yapılışı ve kullanılışı çok farklı ama oldukça zevkli anlar geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Petran Yaylası'nda yaşayan Ömer Kan ise babasından öğrendiği "lazboard"u sürdürdüğünü vurgulayarak, "10 yıl önce İstanbul'dan dönerek yeniden ata topraklarıma yerleştim. Bizim için yüzyıllardır devam eden bir taşıma aracı, bir gelenek. Zor koşullarda hasta taşımak, şehir merkezlerine inmek için kullandığımız bir aletti." diye konuştu.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav ikram edildi.