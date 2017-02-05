Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç ekonomi Ümit Güler MOSHE ALUL balistik füze denemesi
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Rize'de 'lazboard'lu kayak şenliği

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de 'lazboard'lu kayak şenliği

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl Petranboard Kayak Şenliği'nin onuncusu düzenlendi.

İkizdere Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Meşeköy Muhtarlığınca 2200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

"Lazboard, zorlu coğrafik koşulların getirdiği bir şey"

Vali Erdoğan Bektaş'ın da katıldığı şenlikte, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve İlçe Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu kaymaya çalıştı. Bak, zaman zaman tahtanın üzerine durmakta güçlük çekerek düştü.

Milletvekili Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu, havalimanın yapılmasıyla buraya yerli ve yabacı turist ilgisinin daha da artacağını söyledi.

Petran Yaylası'nın geleneksel olarak önemli bir yere sahip olduğuna değinen Bak, "Lazboard, zorlu coğrafik koşulların getirdiği bir şey. Uzun yıllardır zor coğrafik koşullar için geliştirilmiş bir ulaşım aracı. Geçmişte ulaşım amacı için kullanılken günümüzde festivale dönüştürülmüş." dedi.


Muhabir: Muhittin Sandıkçı


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İkizdereLazboardPetran YaylasıPetranboard Kayak ŞenliğiRizeTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.