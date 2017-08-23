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Rize'de otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

- Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Rize'de otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşı küçük sürücünün, otomobili babasından izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edildi.

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DereRizeTrafik Kazası
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