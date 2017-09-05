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Rize'de yaralı dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de, yürüyüş sırasında düşerek yaralanan dağcı askeri helikopterle kurtarıldı.Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Osman Akgöz ve amcasının oğlu Vahit Akgöz, 3 Eylül Pazar günü Aşağı...

Rize'de yaralı dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de, yürüyüş sırasında düşerek yaralanan dağcı askeri helikopterle kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Osman Akgöz ve amcasının oğlu Vahit Akgöz, 3 Eylül Pazar günü Aşağı Kaçkar Yaylası'ndan Tar Deresi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Osman Akgöz (54) düşerek yaralandı. Dağcılar, cep telefonlarının çekmemesi üzerine geceyi bulundukları yerde geçirdi.

Vahit Akgöz, dün sabah Tar Deresi mevkisine yürüyerek telefonla aradığı AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, 5 saatlik yürüyüş ardından Akgöz'e ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman Akgöz'ün sedyeyle indirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle Malatya 2. Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliğinden helikopter istendi.

Gece geç saatlerde helikoptere alınan Akgöz, Rize Limanı'na getirildi. Burada ambulansa konulan Osman Akgöz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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