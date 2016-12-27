Rize'deki Atatürk heykelinin tören alanına taşınması

RİZE (AA) - Rize'de Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak Atatürk heykeline benzer şekilde poz veren, bu pozu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan bir kişi ile aynı görüntüyü kendi sayfasında paylaşan başka bir kişi hakkında, "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Rize Belediyesi tarafından eylül ayı başında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin başlatıldığını anımsattı.

Köse, açıklamasında şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Rize meydan alanında bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği tören alanına taşındığı sırada Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak Atatürk heykeline benzer poz veren ve bu fotoğrafı kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaşan M.K. ile M.K'nin paylaşımını 'Aha yeni Atanız' şeklinde bir yazı ile yine kendi sosyal paylaşım sayfasında yayınlayan A.B. isimli şüpheliler hakkında, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu gereğince 'Atatürk'ün Manevi Hatırasına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Köse, açıklamasında, soruşturma kapmasında şüpheliler M.K. ve A.B'nin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini de belirtti.