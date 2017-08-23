Rize'deki otomobilin dereye devrilmesi

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun cenazeleri toprağa verildi.
Merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde otomobilin dereye devrildiği kazada ölen Özkan K. (15) ve Buğrahan K. (14) için Güneysu ilçesine bağlı Pekmezli köyü Aşağı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Avcı ve vatandaşlar katıldı.
Çocukların cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.
Yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde dereye devrilmişti. Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan sürücü E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere kaldırılmıştı.
Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.