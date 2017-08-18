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Rize'deki şiddetli yağış

- Muradiye Belde Belediye Başkanı Balcı: - "Dünkü yağmur bizi daha çok etkiledi. 6 ev heyelan nedeniyle sıkıntılı durumda. O evlerin boşatılması gerekiyor"

Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de iki gün aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Muradiye beldesinde bazı mahalle yollarında hasar oluştuğu, 6 evin ise heyelan nedeniyle sıkıntılı durumda olduğu bildirildi.

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede yağışın iki gün etkili olduğunu söyledi.

Dünkü yağmurun beldelerini daha çok etkilediğini anlatan Balcı, "İki saatten fazla sürdü. Büyük bir altyapı hasarı oluştu. 30 yerde heyelan meydana geldi. 6 ev heyelan nedeniyle sıkıntılı durumda. O evlerin boşatılması gerekiyor, gerekli çalışmalara başladık." dedi.

Balcı, 23 yıllık belediye olduklarını belirterek, belediyenin altyapısının tamamen zarar gördüğünü, bunu düzeltmek için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Beldede, Soğuksu, Kömürcüler ve Köprübaşı mahallelerinin yollarının da yağmur nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan AFAD Müdürlüğü ekipleri, bölgede sel ve heyelan nedeniyle oluşan hasar ve zararın tespiti için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
RizeYağış
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