ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin fethinin 556. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osman Aşkın Bak, mesajında, Rize'nin 5,5 asır önce Fatih Sultan Mehmet ve onun müjdelenmiş askerlerinin gönül seferberliğiyle fethedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O günden beri Rize'nin kahraman evlatları medeniyetimizin yılmaz bekçileri arasında daima yer almışlardır. Karadeniz'in hırçın dalgaları, yalçın dağları arasında karakteri çelikleşen Rizeliler; o dağlar kadar muhkem ve o deniz kadar engin yürekleri ile her zaman bu milletin, bu devletin, bu memleketin uğruna kan ve ter dökmüşlerdir.

O gün Rize'nin kapısını aralayarak, bu şehre ruh üfleyen kutlu dava; İstiklal Harbi'ne silah taşıyan, takası küçük fakat imanı büyük kahramanlara devrolunmuştur. O yiğitlerin ruhu ise 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle şahlanan iradede yeniden can bulmuştur.



Bundan tam 556 yıl evvel şehrimize doğan ve hiç sönmeden yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaşan adalet ve hürriyet güneşinin kıyamete kadar parlamasını diliyor, Rizemizin fethinin 556. yıl dönümünü tüm kalbimle kutluyorum."​

