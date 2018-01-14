"Roborto" ile ameliyatlarda başarının yükseltilmesi hedefleniyor

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsunlu makine mühendisi Hakan Kahvecioğlu öncülüğünde bir grup mühendis ve hekim tarafından 6 yıllık çalışma sonucu, hastaların kol, bacak gibi kırıklarının ameliyatında, başarı oranını yükseltmek ve iyileşme süresini kısaltmak için robot geliştirildi.

Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında bilgisayar ve elektronik mühendisleri ile ortopedi hekimlerinin bulunduğu arkadaşlarıyla tamamen yerli malzeme kullanarak ortopedi ameliyatlarında kullanılacak robot geliştirmek için çalışma yaptıklarını kaydetti.

"Roborto" adını verdiklerini robotun ameliyatlarda kullanılmaya başlanmasıyla hekimler ile hastalara büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Kahvecioğlu, "Bu sayede ameliyatlar daha kısa süreli ve risksiz olacak." diye konuştu.

Geliştirdikleri robotun tamamen yerli malzeme kullanılarak yapıldığını anlatan Kahvecioğlu, şöyle devam etti:

"Bir ortopedi hekimi arkadaşımızın isteği ve yaşadığı sorun üzerine 6 yıl önce böyle bir çalışma içine girdik. Kol ve bacak kırıklarında tedavi için çeşitli yöntemler var. Bunlardan biri 'external fixation' denilen dışarıdan sabitleme yöntemi. Hekimler bu yöntemi çok fazla tercih etmemekte. Bu yöntemle hasta daha kısa sürede iyileşme gösteriyor, daha az ilaç kullanıyor ve daha az enfeksiyon kapıyor ancak ameliyatta hekimler sürekli radyasyon ışınlarına maruz kalıyor çünkü bu tip ameliyatlar röntgen ışını altında gerçekleşiyor. Hekim, bu yöntemi tercih etse bile ışına daha az maruz kalmak amacıyla ameliyatı erken bitirmek istiyor. Aceleyle yapılan ameliyatın başarı oranı da düşük oluyor. Geliştirdiğimiz robota yüklediğimiz yazılım ile bu sorunu ortadan kaldırdık. Hekim, ayrı bir odadan kumanda masasında robotun bilgisayarlı mekanizmasını kullanarak ışına maruz kalmadan önündeki ekrandan izleyerek ameliyatını yapabiliyor. İsterse bilgisayara komut verip robot, otomatik olarak ameliyatı kendi yapıyor. Robota yapay zeka yükledik. Bir saç telinin yarı kalınlığındaki alanda bile işlem yapabiliyor."

Kahvecioğlu, geliştirdikleri robotu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay aldıktan sonra hayvanların ortopedi ameliyatlarında kullandıklarını, başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

- "Ameliyatlar yüzde 100 güvenli ve garantili olacak"



Robot için önce Türk Patent ve Marka Kurumundan "incelemeli patent" aldıklarını anlatan Kahvecioğlu, daha sonra uluslararası Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) için müracaat ederek patentinin korunmasını istediklerini ifade etti.

Sistemin tamamen kendine özel bir yazılımı ve kurulumu bulunduğunu vurgulayan Kahvecioğlu, şunları kaydetti:

"Robot, hekimin kol ve bacak kemiklerinde yapmak istediği uygulama için verdiği her komutu yerine getiriyor. Çok hassas redüksiyon işlemi var. Yapılacak ameliyatlar yüzde 100 güvenli ve garantili olacak çünkü yüklenen yazılım ve hazırlanan özel elektronik kart sayesinde hata yapma olasılığı yok. Sadece üretim ve kullanımı için Sağlık Bakanlığından onay bekliyoruz. Bakanlığın desteği ile robotu sağlık hizmetine kazandırmak istiyoruz."



