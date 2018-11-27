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Robot Ada'dan dans şov

KONYA (AA) - Konya'da, yerli insansı mini robot "Ada", şarkıcı Merve Özbey ile dans etti.Robotun üretici firmasından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da şarkıcı Merve Özbey'in robotlarla konser verdiği belirtildi.Firmanın...

Robot Ada'dan dans şov
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KONYA (AA) - Konya'da, yerli insansı mini robot "Ada", şarkıcı Merve Özbey ile dans etti.

Robotun üretici firmasından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da şarkıcı Merve Özbey'in robotlarla konser verdiği belirtildi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Özgür Akın'ın organizasyonda yaptığı konuşmaya da değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geleneksel olarak düzenlediğimiz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki bayilerimizden gelen personellerimizin katıldığı organizasyona her yıl farklı bir sanatçı çağırıyoruz. Bu yıl da dünyada bir ilke imza attık ve ürettiğimiz mini robot Ada, sanatçı Merve Özbey ile sahne aldı. 4 gün süren organizasyonda robotlarımızın sahnede dans etmesi, sanatçımıza eşlik etmesi izleyenleri adeta büyüledi."

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Anahtar Kelimeler:
AKINSOFTKonserKonyaRobotSanatçı Merve Özbey
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