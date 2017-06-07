Robot Arbo ile gözler arkada kalmayacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Bilkent Üniversitesi öğrencileri, kullanıcılar evde olmasa dahi ev içini kontrol edebilen ve anlık veri sunabilen ev içi otonom robot geliştirdi.

"Ev İçi Otonom Robot", kısa adıyla "Arbo", Bilkent Üniversitesinin Sanayi Odaklı Bitirme Projesi dersleri kapsamında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıktı.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, Muhammed Akbulut, Hüseyin Furkan Bozkurt, Suleman Aijaz Memon, Hamed Mohammadi ve Fahrettin Ömer Uyar, robotu, belli bir görev için özel olarak tasarlamak yerine, farklı durumlar için özelleştirilebilir bir prototip olarak üretti.

Türkiye'nin önde gelen beyaz ve elektronik eşya üreticilerinden biri tarafından da desteklenen Arbo'nun, Türkiye'de benzeri olmaması dolayısıyla piyasada önemli bir yer edinebileceği değerlendiriliyor.

Arbo, hareket edebilen bir platform, sensörler aracılığıyla sıcaklık ve nem gibi değerlerin ölçümü, bluetooth üzerinden haberleşme, bulunduğu yerin haritasını çıkarma, kendini konumlandırma, hareket halindeyken etrafındaki nesnelerle çarpışmaktan kaçınma ve kullanıcı bağımsız ses tanıma gibi 7 temel bileşenden oluşuyor.

Robot, bir mobil uygulamayla bluetooth üzerinden iletişim kurabiliyor ve bilgi alabiliyor. Bu mobil uygulama, ses komutlarını ve kumanda girdilerini işleyerek Arbo’ya bluetooth üzerinden gerekli bilgileri göndermek için yazıldı.

Arbo, kendi çevresini haritalayıp bunu hafızasında saklayabiliyor, ev içinde istenilen noktaya ulaşmak için bunu kullanabiliyor. O noktaya ulaşırken, yol üzerinde karşılaştığı nesnelerin varlığının ve pozisyonunun farkında oluyor, gideceği yolu bu bilgileri kullanarak seçiyor.

- 12 sesli Türkçe komutu tanıyor

Arbo'yu geliştiren ekipte yer alan Hüseyin Furkan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından da desteklenen proje sonunda geliştirilen robotun, temel kullanım alanlarının hastane ve evler olduğunu söyledi.



Bozkurt, bu tür yerlerde çevre güvenliğinin sağlanması, gözetlenmesi, evdeki çocuk ve evcil hayvanların durumunun takip edilmesi için Arbo'yu tasarladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Arbo'yu bir eve bıraktığınızda siz dışarıdayken çevredeki değişiklikleri, sıcaklık ve nem değerlerini, gaz sızıntısı olup olmadığını, belki ileride evde yangın olup olmadığını size bildirebilir. Aynı zamanda Arbo, üzerindeki kamerayla evdeki görüntüleri size canlı olarak aktarabilir. Arbo tüm bunları sağlayabilecek bir prototip seviyesinde. Robotu kullanırken bir mobil cihazdan yararlanıyoruz. Bu cihazla Arbo'nun 2 kontrol modu var. Bunlardan birisi kumanda. İstediğimiz şekilde 2 boyutlu olarak hareket ettirebiliyoruz. Bunun yanında ses tanıma özelliği var. Arbo'yu Türkçe komutları tanıması için tasarladık. Şu anda 12 komutu tanıyabiliyor. Bu komutlar harekete, çevresel faktörleri ölçmeye veya harita üzerinde mekansal tanımlamaya dönük komutlar."

Robotun mevcut özelliklerine pek çok yeni unsur eklenebileceğini anlatan Bozkurt, "Arbo bir prototip ve kullanıcıların isteklerine karşılık özelleştirilebilir." dedi.

- Hastanelerde de göreve hazır

Bozkurt, Arbo'nun hastanelerde de mekanın haritasını çıkarttıktan sonra otonom olarak görev yapabileceğine işaret ederek, "Arbo, hemşireleri, hastaları tanıyabilir. Güvenlik açısından tehdit oluşturabilecek birilerini gördüğünde bir uyarı verebilir. Bunun yanında hastaların durumlarını gözetleyerek acil durumlarda daha hızlı harekete geçebilmek için Arbo kullanılabilir. Şu anda olmamakla birlikte ileride evlerde bardak, hastanelerde evrak, ilaç gibi şeylerin taşınmasında da yine Arbo kullanılabilir." diye konuştu.