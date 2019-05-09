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Roche İlaç Türkiye'nin Genel Müdürü Natasa Klicko oldu

- Roche İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Natasa Klicko getirildi

Roche İlaç Türkiye'nin Genel Müdürü Natasa Klicko oldu
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İSTANBUL (AA) - Roche İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Mayıs 2019 itibarıyla Natasa Klicko getirildi.

Roche İlaç'tan yapılan açıklamaya göre, 20 yılı aşkın süredir sağlık sektöründeki tecrübesiyle pek çok ülkede farklı yönetim kademelerinde yer alan Natasa Klicko, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü oldu.

Mayıs itibarıyla yeni görevine atanan Klicko, son olarak Roche Slovakya’nın genel müdürlüğünü yapmaktaydı.

Kariyerine 1998’de AstraZeneca’da ürün müdürü olarak başlayan ve ardından şirkette genel müdür vekilliği, pazarlama müdürlüğü ve genel müdürlük rollerinde bulunan Klicko, daha sonra da Sanofi’de sırasıyla ticari direktörlük ve Adriyatik Ülkeleri Genel Müdürlüğü & Orta ve Doğu Avrupa Onkoloji Birimi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Natasa Klicko 2016 yılında Roche ailesine katıldı ve üç seneden fazla bir süre içinde şirketin Slovakya operasyonunda ilerlemelere imza attı.

Zagreb Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Klicko, IEDC - Bled School of Management’tan da MBA derecesine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Roche İlaç
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