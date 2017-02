Rockefeller Center, her gün 400 bin kişiyi çekiyor

NEW YORK (AA) - New York'un önemli tarihi simgelerinden olan Manhattan'daki Rockefeller Center'ın her gün 400 bin ziyaretçiyi çektiği bildirildi.

New York Yabancı Basın Merkezi (NYFPC) tarafından basın mensuplarına yapılan özel turda, 1939 yılında halka açılan Rockefeller Center'ı günde ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

ABD'li ünlü petrol sanayicisi John D. Rockefeller'ın tek oğlu John D. Rockefeller Jr. tarafından Manhattan'da bir opera binası yapılması amacıyla 1928'de 250 milyon dolara satın alınan 90 bin metrekarelik alanda, 1929'da New York borsasının çökmesi ve Büyük Buhran'ın başlamasıyla opera binası projesi askıya alındı.

ABD'de işsizliğin artması ve işletmelerin kepenklerini kapatmasıyla opera binası projesi iptal edilirken, Rockefeller Jr. satın aldığı alanda bir iş merkezi kurarak Amerikalılara istihdam yaratmayı hedefledi.

Rockefeller Jr.'ın tamamen kendi kaynaklarıyla finanse ettiği iş merkezi projesi kapsamında 1930-1939 yıllarında yaklaşık 75 bin işçi çalıştı.

ABD'nin önemli şirketlerinden Comcast, NBC ve General Electric gibi şirketlerin ofislerinin bulunduğu Rockefeller Center'da, her gün yaklaşık 40 bin kişi görev yapıyor.

70 katlık Rockefeller Center'ın en üst katında bulunan terasta ziyaretçiler yerden 260 metre yükseklikte Manhattan manzarasını izlerken, New York'un önemli simgelerinden Empire State ve Chrysler binaları, Brooklyn Köprüsü, Central Park, Hudson ve Doğu nehirleri, Citigroup ve IBM binaları görülebiliyor.

Rockefeller Center, ayrıca, her sene yılbaşında süslenen 28,6 metrelik çam ağacına da ev sahipliği yaparken, kışın ziyaretçiler Rockefeller Center'ın altındaki buz pistini ücretsiz kullanabiliyor.

Ziyaretçiler, Rockefeller Center'da sabah 8:00'den gece 23:00'e kadar düzenlenen turlara katılabilirken, bilet fiyatları yetişkinler için 32 dolar, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 26 dolardan başlıyor.