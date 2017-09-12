Rohingya Dernekleri Birliğinden Türkiye'ye Arakan övgüsü

İSTANBUL (AA) - Myanmar ve Bangladeş'teki Rohingya Dernekleri Birliği Başkanı Selametullah Hamid, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların sıkıntılarını azaltmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hamid, "Türkiye bu konuda güçlü ve dikkat çekici bir rol oynadı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rohingya Müslümanlarına destek için sergilediği tutum, dünyadaki diğer tarafları geride bıraktı." dedi.

Türkiye'nin çabalarına dikkati çeken Hamid, Türkiye'den üst düzey heyetin Bangladeş'e yaptığı ziyaretin, bu çabaların somut hali olduğunu, orada Myanmar'dan kaçan Müslümanlara yardım dağıtıldığını ve meselenin çözümü için Bangladeşli yetkililerle görüşüldüğünü belirtti.

Hamid, Myanmar'ın Arakan eyaletinde uluslararası kuruluş ve gazetecilerin bulunmadığına işaret ederek, uygulanan karartma nedeniyle Arakan'da yaşananların net bir şekilde bilinmediğini vurguladı.

- "Uluslararası basın, kameralarını çevirmiyor. Çünkü ölenler, Müslüman"

Hamid, "Uluslararası basın, Rohingyalılar meselesine kameralarını çevirmiyor. Çünkü ölenler, Müslüman. Eğer durum böyle olmasaydı devletler sivilleri korumak için Myanmar'a koşardı." ifadelerini kullandı.

Myanmar hükümetinin Müslümanlara yönelik soykırımda Budist çetelerle yan yana durduğunu belirten Hamid, şöyle devam etti:

"Myanmar'daki mesele öncelikle dini bir meseledir. Siyasi ve ekonomik boyutları da bulunmaktadır. Oradaki durum, aynı şekilde devam eder ve uluslararası toplum güçlü bir pozisyon almazsa, Budist güçler, Müslümanların tamamını yok etmeden ya da başka bir ülkeye sürmeden durmayacaktır."

İslam ülkelerini acil olarak Arakanlı Müslümanlara siyasi, diplomatik ve ekonomik destek vermeye davet eden Hamid, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) de Rohingya meselesinin Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşınması için Batıdaki müttefiklerine baskı yapma çağrısında bulundu.