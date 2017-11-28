Rohingya'dan Papa'ya mektup

LAHEY (AA) - Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) İrlanda Temsilcisi Muhammed Refik, Papa Franciscus'a mektup yazdı.

Refik, sosyal medyada paylaştığı mektupta, Papa'nın Myanmar ve Bangladeş ziyaretinden dolayı Rohingya halkı adına bu mektubu yazdığını belirtti.

Mektupta, Papa'nın daha önce söylediği "Hayat bir yolculuktur. Durduğumuzda işlerimiz doğru gitmez." sözlerini hatırlatan Refik, "Umut dolu arkadaşlık, sevgi ve barış dolu ziyaretinizde 'Rohingya' kelimesini kullanmayı bırakmamanızı rica ediyoruz. Çünkü Myanmar ordusu kültürel ve etnik kimliğimizi yok etmeye çalışıyor. Eğer siz bu kelimeyi söylemeyi bırakırsanız kültürel ve etnik kimliğimiz zarar görür." ifadelerini kullandı.

Refik, şöyle devam etti:

"Rohingya kelimesini toplum içerisinde ve özellikle Hıristiyan topluluğu içerisinde ayrımcılığa sebep olacağı için kullanmamanız yönünde tavsiye edildiğini duyduk. Ancak Myanmar'da ırk, dini zulüm ifade özgürlüğü zaten bu şekilde işliyor."

Mektupta, Papa'ya Myanmar'daki yapılan zulmü anlatan Refik, Papa'nın da Rohingya topluluğunun içinde bulunduğu durumu çok iyi bildiğini belirterek, "Sizin gibi zulme karşı direnenlere ve temel insan haklarını savunmaya cesaret eden kişilere inanmaktan ve umut etmekten başka alternatifimiz kalmadı." dedi.

Papa'nın iki yıl önce "Gelin Rohingya kardeşlerimizi düşünelim. Onlar bir ülkeden diğer ülkeye sürülerek denize kovalandılar" sözünü hatırlatan Refik, "Şimdi azınlığın zulme uğradığı ve iğrenç suçlara tanık olmuş iki ülkeyi ziyaret ediyorsunuz." diye devam etti.

Papa'nın ziyaretinin, barış ve sevgi getirmesini dileyen Refik, "Daha önce 17 yıl Bangladeş'te kampta kalmış bir mülteci olarak ziyaretinizde toplumun temel tanımı olan 'Rohingya' kelimesini sizden duymak ve Bangladeş'teki mülteci kamplarını ziyaret ederek Myanmar ordusu tarafından yapılan zulme bizzat şahit olmanızı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.