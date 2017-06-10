ROKETSAN çalışanı FETÖ şüphelisinden

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ByLock kullandıkları tespit edilen ROKETSAN'da görevli 4 kişi hakkında açtığı davanın şüphelilerinden Ümit Ersoy, terör örgütü mensupların kendisini, nokta atışı ilan açarak KPSS puanına gerek olmadan kamuda istihdam edebileceklerini söylediğini itiraf etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandıkları tespit edilen ROKETSAN'da görevli 4 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, şüpheliler Erhan Uzun, Sadullah İmat, Ahmet Arabacı ve Ümit Ersoy için, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerden 3'ü haklarındaki iddiayı reddederken, Ümit Ersoy itirafçı oldu. Ersoy, iddianamedeki ifadesinde, üniversite yıllarında cemaate ait evlerde kaldığını söyledi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'ya geldiğini belirten Ersoy, Kara Harp Okulunu kazanan kardeşinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhine konuşması nedeniyle örgüt mensuplarının kendisine ulaştığını ve uyarıda bulunduğunu savundu.

Kardeşinin disiplin notlarının düşmeye başladığını anlatan Ersoy, zarar görmemesi için yeniden cemaatle bağlantı kurduğunu ileri sürdü.

Ersoy, biri üniversiteden arkadaşı olmak üzere Ankara'da cemaat mensubu 3 kişiyle aynı evde kalmaya başladığını belirtti.

Ümit Ersoy, aynı evde kaldığı kişilerden ASELSAN'da çalışan ve bilirkişilik yapan Yasin Zengin'in, 2011 yılı sonlarında Hanefi Avcı ya da cemaatin emniyet içerisindeki yapılanmasına ilişkin bir davayla ilgili mahkemeye "olay kapsamında cemaat yapılanması yoktur" şeklinde rapor verdiğini anlattı.

Kardeşine uygulanan mobbing nedeniyle tanıştığı cemaat üyelerinden yardım istediğini dile getiren Ersoy, bazı kişilerin devreye girmesiyle kardeşinin sorunlarının azalmaya başladığını kaydetti.

Ümit Ersoy, "2013 yılının sonlarına doğru bu gruptan ayrılmaya karar verdim. İstemeye istemeye bu şahıslarla görüşmeye devam ettim. Bu süreç içerisinde de Ali ya da Sami isimli bir örgüt üyesi KPSS puanına gerek olmadan beni kamuda istihdam edebileceklerini, nokta atışı ilan açtıklarını söyledi. Daha sonra 2013 yılı Haziran ayında ROKETSAN'da göreve başladım." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN'da çalıştığı dönemde İshak Uysal isimli şahsın kendisini ASELSAN'da çalışan Ali Kemal Şafak'la tanıştırdığını anlatan Ersoy, bu kişinin telefonuna ByLock programı yüklediğini savundu.

İshak Uysal'ın "himmet" konusunda hassas olduklarını söyleyerek, kendisinden para istediğini de anlatan Ersoy, ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine, "sembolik de olsa ödeme yapman gerekir" denilmesi nedeniyle ödeme yapmak zorunda kaldığını iddia etti.