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Roland Pöntinen, İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İsveçli ünlü piyano virtüözü Roland Pöntinen, 10 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.İstanbul Resitalleri'nin 10. sezon finalinde sahne alacak sanatçı, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de saat 20.00'de konser verecek.İsveç...

Roland Pöntinen, İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İsveçli ünlü piyano virtüözü Roland Pöntinen, 10 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Resitalleri'nin 10. sezon finalinde sahne alacak sanatçı, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de saat 20.00'de konser verecek.

İsveç Kraliyet Madalyası "Litteris et Artibus" sahibi sanatçı konserde Franz Liszt, Frederic Chopin ve Claude Debussy'nin önemli eserlerini yorumlayacak.

Yaptığı bestelerle de dünya çapında bir üne sahip sanatçı 90'ın üzerinde albüme imza attı.

İsveç Kraliyet Müzik Akademisi Üyesi Roland Pöntinen'in en iyi bilinen eserlerinden "Blue Winter"ın dünya prömiyeri 1998'de Philadelphia Orkestrası eşliğinde Carnegie Hall'da gerçekleşti. Klarnet ve piyano için yazdığı "Serpentine" dansının dünya prömiyeri ise iki yıl sonra 2010'da Londra'da Martin Fröst eşliğinde Wigmore Hall'da yapıldı.

Ünlü festivallerde ve dünyanın seçkin klasik müzik salonlarında müzikseverlerle buluşan sanatçı, Los Angeles Philharmonic, Scottish Chamber, Liverpool Philharmonic Orchestra, L'Orchestre de la Suisse Romande ve Royal Stockolm Philharmonic orkestralarıyla ve Myung-Whun Chung, Paavo Jarvi, Esa-Pekka Salonen, Evgeny Svetlanov ve David Zinman gibi dünyaca ünlü şeflerle aynı sahneyi paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
KonserPiyanistPiyanoRoland Pöntinen
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