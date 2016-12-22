Roma döneminin su kemerleri turizme kazandırılacak

YALOVA (AA) - YUNUS OZAN SÖYLER - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yıkılan ya da büyük bölümü toprak altında bulunan, Roma dönemine ait su kemerleri ve kanallarının turizme kazandırılması için proje çalışması başlatıldı.

Çınarcık'taki Paşalimanı ile Teşvikiye beldesi Güngörmez mevkisi arasında uzanan 6 kilometrelik tarihi kanal ve kemerler, turizme kazandırılacak.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kemerleri ve kanalların gün yüzüne çıkarılmasıyla ilçenin ve Teşvikiye'nin turizm potansiyelinin artacağını söyledi.

Roma döneminde inşa edilen su kemerleri ve kanalların toplam uzunluğunun 6 kilometre olduğunu belirten Kurt, "Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan talepte bulunduk. Geldiler, yerinde inceleme yapıldı. Tarihi değerleri yüksek olan su kemerlerimizi çalışmalarımız sayesinde gün yüzüne çıkaracağız. Bunun Çınarcık ve bölgedeki beldelerimizin turizmine değer katacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kurt, tarihi dokunun turist potansiyelini artıracağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çınarcık, yaz aylarında 200-250 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Özellikle konut sayısı sürekli artıyor. Son dönemlerde 3 bin konut daha devreye girdi. Tabii bu süreç çevre illerden de talep oluşturuyor. Çınarcık'ta yaptığımız her dokunuş değerini artırıyor. Yaşanabilir bir Çınarcık yaratmak istiyoruz. Tabii ki tarihi dokusuna önem veriyoruz. Çınarcık'ın hedefleri büyüktür. Önümüzdeki yaz sezonunda 300 bin turist ağırlamayı hedefliyoruz."

- "Proje yaptırıyoruz"

Teşvikiye Belde Belediye Başkanı Ahmet Meydan da Romalılardan kalma su kemerlerinin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Meydan, 6 kilometre uzunluğunda olan kemerin, belde merkezinden sırt sırt Çınarcık'ın Üçreisler denilen mevkisine kadar indiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar kimse ilgilenmedi. Bu kemerleri gün yüzüne çıkartıp, Çınarcık ve Teşvikiye'nin turizmine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çok eski tarihi bir eserdir. İl Özel İdaresi ile görüştük, bununla ilgili proje yaptırıyoruz. Hem Çınarcık hem de Teşvikiye'nin turizm potansiyelini artırmak için bu tarihi değerleri gün yüzüne çıkarmaya uğraşıyoruz. Zaten yazlık turizm potansiyeli olan beldemizde gün yüzüne çıkartılacak kemerlerle de daha çok turistin gelmesini sağlayacağız."

- Roma dönemine ait su kemerleri ve kanal

Güngörmez mevkisinden Kemertepe mevkisine kadar uzanan kanal ve kemerlerden oluşan su sisteminin başlangıç kısmı, kaya içindeki doğal bir kovuğun insan eliyle oyularak ve harçlı moloz taş duvar örgüsüyle şekillendirilerek oluşturulmuş. Bu bölümden sonra Teşvikiye Deresi'nin doğusunda yer alan tepelerin yamaçları boyunca Çınarcık Belediye sınırına kadar uzanan 6 kilometre uzunluğundaki kanal güney-kuzey doğrultusunda yaklaşık 150 metre kotundan 50 metre kotuna doğru hafif bir eğimle alçalıyor.

Üst kısmı tonozlu olan kanalın yüksekliği 1.80 metre genişliği bir metre olup, moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilmiş. Hat boyunca havalandırma bacaları ve dinlendirme havuzları yer alan kanalın önemli kısmı toprak altında bulunurken, bazı bölümler yüzeyde takip edilebiliyor.

Yaklaşık 5 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğinde olan kemerlerden 2-3 tanesi halen ayakta olup toplam 5 veya 6 adet olduğu tahmin ediliyor. Bu alanda yakın dönemde oluşturulan toprak yol ile bir kısmı tahrip olsa da yüzeyde kemer ayaklarının izleri görülüyor. Tuğla ve moloz taştan inşa edilen kemerlerin üst bölümünde, su kanalı halen iyi korunmuş vaziyette bulunuyor.

Proje çalışmaları çerçevesinde, su kemerleri ve etrafındaki çalılıklar ilçe ve belde belediyeleri tarafından temizlendi, tarihi yapılara ilişkin çalışmalar yetkili kurullar tarafından yürütülecek.

