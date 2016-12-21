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Roma havalimanına yeni terminal binası

ROMA (AA) - İtalya’nın başkenti Roma’nın Leonardo Da Vinci (Fiumicino) Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete girdi. Dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi başkentlerinden Roma’nın dünyaya açılan kapısı olan havalimanında Schengen...

Roma havalimanına yeni terminal binası

ROMA (AA) - İtalya’nın başkenti Roma’nın Leonardo Da Vinci (Fiumicino) Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete girdi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi başkentlerinden Roma’nın dünyaya açılan kapısı olan havalimanında Schengen Bölgesi dışından gelecek yolcuların kullandığı 3 numaralı terminal alanına 90 bin metrekarelik yeni hizmet alanı yapıldı.

Yapımı 390 milyon avroya mal olan “E” adı verilen yeni hizmet binasının, yılda 6 milyonun üzerinde yolcu kapasiteli olduğu belirtildi.

Restoran ve alışveriş alanlarının genişletildiği yeni binada, uçakların yanaşabileceği 22 yeni kapının olduğu ifade edildi. Bu kapıların ilerleyen zamanlarda kademeli olarak hizmete gireceği, bu sayede 90’nın üzerinde Schengen alanı dışındaki destinasyonlara uçuş imkanı sunacağı bildirildi.

Yeni tesisin açılışını yapan Başbakan Paolo Gentiloni, bugünün kendileri için gurur günü olduğunu söyledi.

Gentiloni, gelecek yıllarda yapacakları 2 milyar avroluk yatırımla havalimanının kapasitesini daha da artıracaklarını kaydetti.

Yeni hizmet alanından, İstanbul’dan Roma’ya haftada 28 sefer düzenleyen Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcularının da yararlanabileceği belirtildi.


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Italyaİtalya Başbakanı Paolo GentiloniRomaRoma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı
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