Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Roma'da taksicilere İngilizce ve görgü kuralları dersi

ROMA (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da taksi sürücülerine İngilizce ve görgü kuralları dersleri verileceği bildirildi.Roma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 750 taksi sürücüsüne 8 saat pratik İngilizce ve görgü...

Roma'da taksicilere İngilizce ve görgü kuralları dersi

ROMA (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da taksi sürücülerine İngilizce ve görgü kuralları dersleri verileceği bildirildi.

Roma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 750 taksi sürücüsüne 8 saat pratik İngilizce ve görgü kuralları dersi alma zorunluluğu getirildi.

Açıklamada, uygulamayla turistlerin Roma ziyaretinden hoşnut kalmasının amaçlandığı ifade edildi.

İtalya'da taksi şoförleri, hükümetin ulaşım sektörüne yönelik yeni düzenlemelerinin sektörü çok uluslu piyasalara açacağı ve internete bağlı akıllı telefonlar üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan rakipleri "Uber" uygulamasını teşvik edeceği gerekçesiyle protesto etmek amacıyla hafta başında bir günlük grev yapmıştı.

Dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya'da turizm gayrisafi milli hasılanın önemli bir kısmını oluşturuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RomaİNGİLİZCETaksici
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5