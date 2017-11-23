Roma'da taksicilere İngilizce ve görgü kuralları dersi

ROMA (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da taksi sürücülerine İngilizce ve görgü kuralları dersleri verileceği bildirildi.

Roma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 750 taksi sürücüsüne 8 saat pratik İngilizce ve görgü kuralları dersi alma zorunluluğu getirildi.

Açıklamada, uygulamayla turistlerin Roma ziyaretinden hoşnut kalmasının amaçlandığı ifade edildi.

İtalya'da taksi şoförleri, hükümetin ulaşım sektörüne yönelik yeni düzenlemelerinin sektörü çok uluslu piyasalara açacağı ve internete bağlı akıllı telefonlar üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan rakipleri "Uber" uygulamasını teşvik edeceği gerekçesiyle protesto etmek amacıyla hafta başında bir günlük grev yapmıştı.

Dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya'da turizm gayrisafi milli hasılanın önemli bir kısmını oluşturuyor.



