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Roma'dan Filistin'e destek standı

- Başkent Roma'da Filistinliler Topluluğu, Filistin'e destek amacıyla stant açtı - Filistin gönüllülerinden Amerikalı Boylan: - "(ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı) Esasen, Trump'ın Kudüs'ün neresi olduğunu bile bildiğini düşünmüyorum. Aslında ABD dışında herhangi bir şey hakkında bir fikri olduğunu da düşünmüyorum. Bu kararı aldı çünkü Netanyahu yapmasını söyledi"

Roma'dan Filistin'e destek standı

ROMA (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin'e destek standı açıldı.

Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu, Roma'nın en işlek caddelerinden birinde stant açarak iki gün boyunca vatandaşları Filistin ve Kudüs'le ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Gönüllüler, standın önünden geçenlere, "BM kararları ve uluslararası hukuka evet. Adalet olmadan barış olmaz. Filistin devleti olmadan barış olmaz. Kudüs'ün başkent olmadığı bir Filistin devleti de olmaz. ABD Başkanının Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu yönündeki sorumsuz ve suç teşkil eden kararına hayır. Filistin'deki zulüm ve işgale son." yazılı bildiriler dağıttı ve konuya ilişkin bilgi verdi.

Standın önünde bildiri dağıtan Filistin gönüllülerinden ve Roma'daki "Barış ve Adalet İçin Amerikalılar" grubundan Patrick Boylan, AA muhabirine, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Filistin'e ait olan Doğu Kudüs'ü de katarak Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti ilan etmeye kalktığının altını çizen Boylan, bir ABD Başkanının başka bir ülkenin toprağını ilhak etmeye çalışmasının inanılır gibi olmadığını söyledi.

Boylan, ABD'nin tarih boyunca farklı milletlerin bir arada yaşadığı Kudüs'le ilgili aldığı karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Medya, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kontrol edildiğini söylüyor. Evet, bence de Trump biri tarafından kontrol ediliyor ama bu kişi Putin değil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Damadı Jared Kushner aracılığıyla, bu kişiler Netanyahu'nun çizgisini takip ediyor. Trump'ın söyledikleri, Netanyahu'nun bir konuşmasından alıntılanmış gibi. ABD'deki Yahudi lobisi oldukça güçlü, belki de zorla yaptırılıyordur bunlar, bilemiyorum. Esasen, Trump'ın Kudüs'ün neresi olduğunu bile bildiğini düşünmüyorum. Aslında ABD dışında herhangi bir şey hakkında bir fikri olduğunu da düşünmüyorum. Bu kararı aldı çünkü Netanyahu yapmasını söyledi."

Dün BM Genel Kurulunda kabul edilen Kudüs tasarısının ABD'ye oldukça güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Boylan, ülkelerin bir araya gelerek ABD'ye "hayır" demesinin, Avrupa'nın da bu grup içinde yer almasının önemine dikkati çekti.

Boylan, Türkiye'nin bu konudaki duruşundan, özellikle de Filistin Büyükelçiliğini Doğu Kudüs'e açacağı yönündeki açıklamalarından oldukça mutlu olduğunu kaydederek "Doğu Kudüs'e Filistin Büyükelçiliği açmak, işte bu çok önemli bir adım olur. Çünkü asıl mesele, Filistin devletini tanımak. Herkes çoğunlukla Filistin toprağı ifadesini kullanıyor, çünkü Filistin devleti diyemiyorlar. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Filistin devleti ve başkentinden bahsetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Trump'ın Kudüs kararının duyurulmasının ardından yüzlerce Filistinli ve Filistin gönüllüsü, ABD'nin Roma Büyükelçiliği önünde bu kararı protesto etmişti.

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