Roman kadınlar SİROMA ile çocuk bakıcılığı yapacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dezavantajlı Roman kadınlara, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca yürütülen "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu" (SIROMA) projesi kapsamında "Evde çocuk bakım elemanı" kursu veriliyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kırklareli Müdürlüğü tarafından verilen kursu başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi olan Roman kadınlar, çocuklara bakıcılık yapacak.

İŞKUR Müdürü Hasan Aksoy, Ahmet Mithat İlkokulu'nda gerçekleştirilen kursu ziyaret ederek, kurs çalışmalarını inceledi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, SİROMA projesi kapsamında açılan meslek edindirme kurslarına büyük önem verdiklerini söyledi.

SİROMA projesinin Romanların mesleki niteliklerinin geliştirilerek sürekli ve güvenceli işlere girişlerini desteklemek, kapasite artırmak, eğitim, iş birliği ve istihdam sağlamak amacıyla yürütüldüğünü anımsatan Aksoy, meslek sahibi olmak isteyen Roman vatandaşların projeden faydalanması gerektiğini belirtti.

Romanların meslek edindirilerek iş hayatına kazandırılmasıyla işsizliğin büyük oranda düşürüleceğine inandıklarını ifade eden Aksoy, vatandaşların da refah seviyesinin artacağını bildirdi.

Evde çocuk bakım elemanı kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin istihdam edileceğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu proje 12 ilde gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında evde çocuk bakım elemanı kursumuzu gerçekleştiriyoruz. SİROMA, dezavantajlı kadınlar ağırlıklı olmak üzere kişileri destekleme projesidir. Bu proje mesleki eğitimler vermek, sosyal konularda dezavantajlı konularda yardımcı olmak ve istihdamlarını da kolaylaştırmak amacıyla yürütülüyor. Proje dolayısıyla düzenlenen kursun sonunda kursiyerlere sertifika vereceğiz. Daha sonra istihdamları için ayrıca gayret sarf edeceğiz. Kursumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

Aksoy, 23 kursiyerin eğitim gördüğü kursun 4 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.