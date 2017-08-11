Roman vatandaşlara SİROMA desteği sürüyor

EDİRNE (AA) - Balkan Roman Birliği (BAROM) Başkanı ve Sosyal Arabulucu Bahattin Ulusoy, "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA) Projesi"nin Roman vatandaşlara desteğinin sürdüğünü bildirdi.

Ulusoy, Karadenizliler Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Aile ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca desteklenen projenin Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimini ve istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Pilot il olarak seçilen Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da dezavantajlı kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Eğitim, istihdam sağlanması ve yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasının önlenmesinde kilit rol oynadığı için dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları projenin en önemli faaliyetlerinden biridir. Çocuklarımızın eğitimlerini tamamlayıp mesleki eğitim alabilmelerine imkan verecek yetkinlik ve motivasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. SİROMA Projesi kapsamında kentimizde 3 bin Roman vatandaşa birebir ulaşıldı. Projenin Roman vatandaşlara desteği sürüyor."

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadın, yaşlı, engelli, çocuk ve aileyi hedef alan gruplarla çalışarak topluma ulaştığını ifade etti. Özbaş, proje ekiplerinin dezavantajlı vatandaşların yaşadığı mahallelerde saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Toplantıda, sosyal arabulucular Özcan Kalkar, Aslı Zekiye Öcal, birim koordinatörleri Elif Ulusoy, Eyüp Seha Uğurluel, eğitim uzmanları Şadi Kuloğlu, Asuman Vural ve Ayla Dikmen de yer aldı.