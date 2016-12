Roman vatandaşlardan Şehitler Tepesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Marmara Roman Milli Birlik Platformu üyesi bir grup, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırısını protesto etti.

Başbakan Danışmanı Metin Özçeri'nin de aralarında olduğu Marmara Roman Milli Birlik Platformu'na mensup bir grup Roman vatandaş, Beşiktaş'ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'ne gelerek tepkilerini dile getirdi. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından terörü lanetleyen grup üyeleri şehitler için dua etti.

Başbakan Danışmanı Özçeri, protesto sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam toplumu ve Türk milletinin her zaman zor günlerde el ele veren bir toplum olduğunu söyledi. Roman toplumunun Türk milletinin ve ülkenin asli bir unsuru, Ümmeti Muhammed'in de bir parçası olduğunu belirten Özçeri, böylesine menfur saldırıların kendilerini hiçbir zaman yıldıramayacağını kaydetti.

Roman toplumu olarak vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını ifade eden Özçeri, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı her daim dalgalandıracağız. Dolayısıyla bu menfur saldırıları yapanlar Roman toplumunu her daim karşılarında bulacaklar.” dedi.