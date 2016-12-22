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Romanlar için "İlle de Bir İş Olsun" projesi

- İzmir'de 100 Roman, AB'nin hibe desteği sağlandığı "İlle de Bir İş Olsun" projesi kapsamında iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek - CHP İzmir Milletvekili Purçu: - "Romanların yüzde 96'sı maalesef kayıt dışı işlerde çalışıyor ya da kayıt dışı işler yapıyor, parasını böyle kazanıyor. Durum böyle olunca Romanların devlete bir katkısı yok. Bu bazı sosyal problemleri beraberinde getiriyor" - İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cıstır: - "Romanların istihdama erişimiyle ilgili kaygılarımız vardı. Bununla ilgili de yetkililere taleplerimizi sürekli iletiyoruz. AB uyum süreci çerçevesinde romanları eğitime yeterince katılamadıklarından, aklımıza en kısa verim alabilecekleri iş makinesi operatörlüğü fikri geldi. 26 saat teknik, 12 saatte uygulamalı eğitimle 100 kişiye sertifika vereceğiz"

Romanlar için

İZMİR (AA) - İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "İlle de Bir İş Olsun" projesi kapsamında kentte yaşayan 100 Roman, Makina Mühendisleri Odası ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları iş birliğiyle iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen "İlle de Bir İş Olsun" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, toplantı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roman bir milletvekili olarak, Romanların Türkiye'deki en önemli sorunlarından birinin istihdam konusunda olduğunu, bunu doğduğu, büyüdüğü mahallede yaşayarak gördüğünü söyledi.

Romanların istihdamıyla ilgili üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bilimsel çalışma yaptığına dikkati çeken Purçu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çalışmanın sonucuna göre Romanların yüzde 96'sı maalesef kayıt dışı işlerde çalışıyor ya da kayıt dışı işler yapıyor, parasını böyle kazanıyor. Durum böyle olunca Romanların devlete bir katkısı yok, bu bazı sosyal problemleri beraberinde getiriyor. Sadece yüzde 4'ü kayıtlı çalışıyor, işsizlik had safhada, işsizlik olunca illegal meseleler devreye giriyor, geçimsizlikler, hukuk dışı, toplumsal sıkıntılar meydana çıkıyor. zincirleme birbirini takip ediyor."

Purçu, bu tür projelerle Romanların işsizlik sorununun çözüleceğini dile getirerek, "Biz hep çocuklarımıza yoksulluğu, fakirliği miras bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu tür projeler bizim başka dünyalara açılan kapımız, bunu yapan dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje ile mahallemizin insanların yeni dünyanın kapılarını açacak. Romanlar bu proje ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesinin yanında yeni bir dünya ile tanışacak." diye konuştu.

İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır da Romanların istihdama erişimiyle ilgili kaygılarını sık sık hükümete ve diğer yetkililere ilettiklerini anlattı.

Cıstır, "AB uyum süreci çerçevesinde Romanlar eğitime yeterince katılamadıklarından, aklımıza en kısa verim alabilecekleri iş makinesi operatörlüğü fikri geldi. 26 saat teknik, 12 saatte eğitim vererek sertifika vereceğiz, 26 saat teknik, 12 saatte uygulamalı eğitimle 100 kişiye sertifika vereceğiz. İş başı eğitimleriyle de bunları destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cıstır, proje kapsamında oluşturacakları "İş Kulübü" ile 200 Roman vatandaşın istihdam kaynaklarına ulaşmasını sağlama adına mülakat teknikleri, beden dili, iletişim becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri ve kişisel gelişim eğitimleri gibi kariyer danışmanlığı hizmetleri vereceklerini sözlerine ekledi.


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"İlle De Bir İş Olsun"Istihdamİzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
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