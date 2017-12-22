EDİRNE (AA) - Balkan Roman Birliği (BAROM) Başkanı Bahattin Ulusoy, "Romanlar Türkiye'nin asli unsurudur." dedi.

BAROM Başkanı Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun dün TBMM'de Romanlar ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Purçu'nun açıklamalarının Romanları memnun etmediğini belirten Ulusoy, "Çünkü kendisine Romanlar ile ilgili verilen belgeler, bilgiler daha doğrusu eksik gibi. Dünyada 27 ülkede Roman strateji eylem planı ile ilgili çalışmaların olduğu ve bütün hükümetlerin Romanlara destekler verdiği, maalesef bizim ülkemizde ise bu desteklerin verilmediğini söyledi.

Öncelikle ülkemizde AB projelerinin desteklenmesiyle Romanlar ile ilgili yapılan çalışmalarda bugüne kadar 3.5 milyon avroya yakın hükümetimizin desteklediği çalışma var. Bunu herhalde kendisi bilmiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapması gerekli." diye konuştu

Romanlara ilişkin en önemli çalışmaları Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sürdürdüğünü ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

"Bakanlığın çalışmaları ile ilgili de bilgilenmeleri gerekli. 2017'nin sonu olmasına rağmen Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı biten SİROMA projesi çerçevesinde, SİROMA birimlerinin 12 ilde devam etme kararını aldı. Bu il sayısının daha sonra 20'e çıkartılması için çalışmalar olacaktır. Şu anda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kadro, birimlerin devam etmesi ve birimlerin sosyal statüsü ile ilgili yeni çalışmalara da başlamıştır. Bu çalışmanın adı da ROSEP'tir. Yani SİROMA projesi bitmiştir. ROSEP, bakanlığın Romanlar ile ilgili yapılacak çalışmalara verdiği isimlendirmedir. ROSEP, Roman Strateji Eylem planının içerisini dolduracak bir çalışmadır. Bakanlığın Romanlara yönelik çalışmalarını iyi irdeleyip, incelemek lazım. Bakanlığımız, devletimizle birlikte 2018 yılını, Roman yılı olarak açıklayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu çalışmalar, Türkiye'nin en az 20 iline yayılacak misyonla devam edecektir."

-"Devletimiz gereğini yapıyor"

20 ilde yapılacak çalışmaların, bugüne kadar yapılacak çalışmaların en önemlilerinden olacağını vurgulayan Ulusoy, "Bunun arkasında da devletimiz olacaktır. Devletimizin bir şey yapmadığı görüşünü savunmak bence yanlış olacaktır. Devletimiz gereğini yapıyor. Bizim kanunlarımızda etnik grup olarak bütçeleme olmayabilir ama biz zaten buna karşıyız. Biz burada sosyal sorundan bahsediyoruz. Biz bu ülkenin azınlık vatandaşı da değiliz, bu ülkenin asli unsuruyuz. 27 ülkenin çoğunda Romanlar azınlık statüsündedir, Türkiye'nin Avrupa ve Balkan ülkeleriyle karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.

Ulusoy, Romanlarla ilgili yapılan çalışmaların farklı yerlere çekilmesini kabul etmediklerini kaydetti.

-"Romanlar Türkiye'de etnik grup değildir"

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF) Başkanı Erdem Güyümgüler de CHP İzmir Milletvekili Purçu'nun mecliste yaptığı konuşmada, Avrupa'da yapılan çalışmaları Roman etnik unsuru üzerinden açıkladığını aktardı.

Romanların, Türkiye'de etnik grup olmadığını, bunu kabul etmediklerini anlatan Güyümgüler, "Bizim çalışmalarımız, Romanların yoksullukla mücadelesi ve toplumsal yaşama ilişkin sorunları gidermeye yöneliktir. Hükümetimizin strateji eylem planındaki açıklamasını maliye bakanımız da çok güzel ifade etti. Orada bunu anlamak istemiyorlar. Orada çok ince bir çizgi var. Özcan bey o tırnağı, ince çizgiyi kaşımaya çalışıyor. Özcan beye önerimiz, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsuruyuz. Türkiye'de yaşayan Roman toplumu bayrağına, ezanına, vatanına sahip çıkan bir topluluktur. Lütfen bazı yerlere gidecek kaşımalar yapmasınlar." ifadelerini kullandı.

-CHP İzmir milletvekili Purçu'nun açıklamaları

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında dün yaptığı açıklamada, hükümeti eleştirerek, şunları dile getirmişti:

“Roma 2020 politikası var, Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yer aldığı Roman Entegrasyonu 2020. Türkiye hükümet olarak bir rapor gönderdi buraya, bu raporda da şu yazıyor, çok ilginç: Strateji belgesinde Romanlar için resmî olarak pay ayırmadık...Raporda planlanan kısmında 2016 için bir rakam yok, planlanmamış. Ama aynı raporda 2016 yılında 3 milyar 543 milyon lira para harcandığını yazıyor 2016 yılında… Rapora göre, planlanan bütçe sıfır! 2016’da harcandığı belirtilen rakam ise 3.543.373.496,67!



Bir yanda sıfır lira, bütçede Romanlara pay yok, bir yanda da rapor yayınlanıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından. Roman raporunda parantez içinde diyor ki: "Sadece Romanlara harcanmış bir bedel değil." Bu da demek oluyor ki dezavantajlı kişiler için harcadık dediğiniz para bu. Romanları dezavantajlı gruplar içine koyup dezavantajlılar için harcadığınızı belirtiğiniz parayı Avrupa’ya Romanlar için harcamaymış gibi sunuyorsunuz. Ancak bu yanıltmacaya gerek yok! Hükümet açıklamak zorunda, bu para kime, neye, ne şekilde harcandı? Romanlar için ne harcadığınızı ne siz biliyorsunuz ne de biz! Bildiğimiz bir şey var ki bu yıl da merkezi bütçeden Romanlara pay yok.”















































































