Romanya, ABD'den Patriot füze sistemi alacak

BÜKREŞ (AA) - Romanya Senato Savunma Komisyonu, Patriot füzelerinin alımı ile ilgili yasa tasarısı hakkında olumlu görüş bildirdi.

Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor, Senato Savunma Komisyonu görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, Romanya ordusunun bu savunma sistemi ile donatılması, Romanya'yı seçkin bir Avrupa ve küresel savunma kulübüne soktuğunu ifade ederek, ABD hükümetinden 3 plus konfigürasyonlu yedi partiot füze sistemi satın alınması için kabul mektubu aldığını duyurdu.

Bakan Fifor, Romanya ordusu için bunun sadece bir adım olduğunu belirterek, bu yıl sadece yedi patriot sisteminin ilkini satın aldıklarını ve sistemin 2020 yılında faaliyete geçeceğini aktardı.



Füze sistemi alımına, ilgili ekipmanlar, yedek parça, bakım donanımı, eğitim hizmetleri, özel rejime sahip şifreleme ekipmanları ve başlangıç lojistik destek paketi de eklendi.



Toplam maliyeti 3,9 milyar dolar olan 7 adet Sol-Aer Patriot sisteminin alımı konusu savunma komisyonunun olumlu görüş bildirmesinin ardından yasa tasarısı Romanya senatosu genel kuruluna gelecek.



Senatoda görüşüldükten sonra ise yasa tasarısının salı günü mecliste milletvekilleri tarafından görüşülmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen hafta füze satın alma projesinin kabul edilmesinin ertelenmesinin ardından Romanya’ya resmi ziyarette bulunarak Fifor ve Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile bir araya gelmişti.

