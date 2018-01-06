Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Romanya, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi. Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada çekimser...

Romanya, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.

Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada çekimser oy kullanan Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanan Romanya'nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin'in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü gündemli toplantısında, ABD'nin kararını geri çekmesini öngören tasarının 128 oyla kabul edildiğini hatırlatan İohannis, "Karar, BM üyesi ülkelere, Kudüs'teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınmak ve Ortadoğu'da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini gösterdi." dedi.

Iohannis’in açıklamasından sonra yerel basına açıklamalarda bulunan Bükreş'teki Filistin Büyükelçisi Fuad Kokaly de Iohannis’in kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının meşru bir seçenek olduğunu düşünmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösteriyor." diye konuştu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IsrailKudüsRomanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5