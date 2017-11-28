Romanya Ulusal Günü

İZMİR (AA) - Romanya'nın İzmir Başkonsolosluğu tarafından 1 Aralık Ulusal Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen etkinlikte Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Mioara Ştefan, eşi Sergiu Ştefan ve kızı Letitia Ştefan misafirlerini kapıda geleneksel kıyafetleriyle karşılayarak, etkiliğe gelenlere ülkenin misafir karşılama gelenekleri arasında yer alan ekmek ve tuz ikram etti.

Türk ve Rumen milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkonsolos Ştefan, 1 Aralık'ta Romanya'nın birleşmesinin 99. yılını kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Gelecek sene Romanya'nın bölgedeki en önemli ortaklarında biri olan Türkiye ile diplomatik ilişkileri başlamasının 140'ıncı yılını kutlayacağız. Türkiye, Romanya'nın Avrupa Birliği dışındaki ilk, genel sıralamada ise 5'inci ticari ortağıdır." dedi.

Başkonsolos Ştefan'ın konuşmasının ardından Rumen sanatçı Alina-Emilia Dorobantu, Rumen müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rumenlerin geleneksel yemeklerinin ikram edildiği resepsiyona, İzmir'de yaşayan Rumenler, diğer yabancı misyon mensupları, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı askerler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.