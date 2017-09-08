Romanya ve Hırvatistan'ın OECD üyeliği

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın, Romanya ve Hırvatistan'ın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeliğini desteklemediği bildirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, OECD Konseyi'nin bugün Fransa'nın başkenti Paris'te toplandığı belirtildi.

Konsey toplantısında Macaristan'ın, hem Romanya hem de Hırvatistan'ın OECD'ye üyelik başvurularını desteklemediği kaydedilen açıklamada, "Romanya'nın Mureş kentindeki Macar Katolik Lisesinin faaliyetinin askıya alınmasından dolayı Romanya'ya, Macar enerji şirketi MOL'un Hırvatistan'daki yatırımıyla ilgili durumundan dolayı da Hırvatistan'a destek verilmemiştir." denildi.

Romanya, bir süre önce Mureş kentindeki Macar Katolik Lisesinin faaliyetini askıya aldığını duyurmuş, karara tepki gösteren Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisini, Bakanlığa çağırdıklarını bildirmişti.

Magyar, "Macaristan, verilen bu kararı Katolik Kilisesi'ne, Macar azınlığa, çocuklara ve ilgili ailelere yapılan bir saldırı olarak görüyor. Romanya'nın attığı bu adım kesinlikle dostane değil ve çok ağır bir adım. Macar hükümeti, Romanya'nın uluslararası organizasyonlara, örneğin OECD üyeliğine verdiği desteği askıya alma kararı aldı. Romanya'nın OECD üyeliği ile ilgili oylama 8 Eylül'de yapılacak ve tüm üye ülkelerin onayına ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.