Romanya'da askeri uçak düştü

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da askeri bir uçağın düştüğü, pilotun fırlatma sistemini kullandığı bildirildi.
Mihail Kogalniceanu Havaalanı Sözcüsü Adrian Jiga, Rus yapımı MiG-21 Lancer tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu sırasında havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.
Jiga, pilotun fırlatma sistemini kullandığını söyledi.
Ekiplerin pilota ulaştığı fakat bilincinin kapalı olduğu belirtildi.
Uçağın, havaalanından 8 kilometre uzakta bir buğday tarlasına düştüğünü ifade eden Jiga, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uçağın enkazında çıkan yangını söndürdüğünü aktardı.