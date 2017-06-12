Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Romanya'da askeri uçak düştü

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da askeri bir uçağın düştüğü, pilotun fırlatma sistemini kullandığı bildirildi.Mihail Kogalniceanu Havaalanı Sözcüsü Adrian Jiga, Rus yapımı MiG-21 Lancer tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu sırasında havalandıktan...

Romanya'da askeri uçak düştü

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da askeri bir uçağın düştüğü, pilotun fırlatma sistemini kullandığı bildirildi.

Mihail Kogalniceanu Havaalanı Sözcüsü Adrian Jiga, Rus yapımı MiG-21 Lancer tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu sırasında havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.

Jiga, pilotun fırlatma sistemini kullandığını söyledi.

Ekiplerin pilota ulaştığı fakat bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Uçağın, havaalanından 8 kilometre uzakta bir buğday tarlasına düştüğünü ifade eden Jiga, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uçağın enkazında çıkan yangını söndürdüğünü aktardı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Askeri JetRomanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5