Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Romanya'da başbakan sorunu çözüldü

- Cumhurbaşkanı Iohannis, PSD'nin adayı Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirdi

Romanya'da başbakan sorunu çözüldü

BÜKREŞ (AA) - Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirdi.

Iohannis'in, PSD'nin başbakanlık için önerdiği ikinci isim olan 43 yaşındaki Grindeanu'nun bu göreve getirilmesini onayladığı bildirildi.

Grindeanu'nun cumhurbaşkanının onayının ardından 10 gün içinde kabineyi belirlemesi gerekiyor.

Sorin Grindeanu, Victor Ponta hükümetinde İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı yapmıştı.

Romanya'da PSD'nin Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilmişti. Iohannis, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulunmuştu.

Sevil Shhaideh, Iohannis tarafından onaylansaydı Romanya'nın ilk kadın, Müslüman ve Tatar Türkü başbakanı olacaktı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Klaus IohannisRomanyaSorin Grindeanu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.