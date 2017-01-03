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Romanya'da başbakanlığı reddedilen Tatar Türkü başbakan yardımcısı oldu

- Cumhurbaşkanı Iohannis kabine üyelerini açıkladı

Romanya'da başbakanlığı reddedilen Tatar Türkü başbakan yardımcısı oldu

BÜKREŞ (AA) - Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirmesinin ardından bugün kabine üyelerini kamuoyuna açıkladı.

PSD'nin başbakanlığa önerdiği ilk isim olan ve Iohannis tarafından reddedilen Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi.

Romanya'da 26 bakanın görev aldığı yeni kabinenin, PSD ile Liberal ve Demokratlar Birliğinin (ALDE) çoğunlukta olduğu parlamentodan onay almasının önünde bir engel bulunmuyor.

Kabinede, koalisyon ortağı ALDE'ye 4 bakanlık verildi.

Romanya'da PSD'nin Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedilmişti. Iohannis, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulunmuştu.

Sevil Shhaideh, Iohannis tarafından onaylansaydı Romanya'nın ilk kadın, Müslüman ve Tatar Türkü başbakanı olacaktı.

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