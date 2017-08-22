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Romanya'da engellilerden protesto

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da engelliler, Çalışma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.Bükreş'te yaklaşık 200 engelli gösterici, "Dilenmek değil çalışmak istiyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak hükümetin engelli çalışanlara...

Romanya'da engellilerden protesto

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da engelliler, Çalışma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Bükreş'te yaklaşık 200 engelli gösterici, "Dilenmek değil çalışmak istiyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak hükümetin engelli çalışanlara ilişkin kararına tepki gösterdi.

Tekerlekli sandalyeli ve koltuk değnekli göstericiler, hükümetin 50'den fazla çalışanı olan şirketlerin bundan böyle belirli sayıda engelli kişi istihdam etmesi ya da özel ihtiyaçları olan personel çalıştıran bir departman kullanması gerekmediği yönünde aldığı kararı protesto etti.

Gelecek ay uygulanmaya başlayacak kararın 2 bin engellinin işsiz kalmasına neden olacağı belirtiliyor.



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Anahtar Kelimeler:
Engelli GöstericiRomanya
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