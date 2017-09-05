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Romanya'da Savunma Bakanı Tutuianu istifa etti

BÜKREŞ (AA) - Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu'nun istifa ettiği bildirildi. Başbakan Mihail Tudose, görevi bırakan Savunma Bakanı Tutuianu'nun istifasını kabul ettiğini duyurdu.Tutuianu, kısa süre önce Savunma Bakanlığı çalışanlarının...

Romanya'da Savunma Bakanı Tutuianu istifa etti

BÜKREŞ (AA) - Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu'nun istifa ettiği bildirildi.

Başbakan Mihail Tudose, görevi bırakan Savunma Bakanı Tutuianu'nun istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Tutuianu, kısa süre önce Savunma Bakanlığı çalışanlarının maaşlarını ödeyecek fon bulunmadığını, bu nedenle ücretlerin taksitle ödeneceğini belirtmiş, daha sonra ise sorunun mali değil teknik bir sorun olduğunu ifade etmişti.

Romanya Maliye Bakanlığı da bugün ülkedeki tüm bakanlıkların çalışanlarının maaşlarını ödemeye yeterli fon bulunduğunu bildirmişti.

Tutuianu, temmuz ayında da ülkesinin ABD'den 3,9 milyar dolarlık Patriot füzeleri almayı planladığını söylemişti.

Avrupa Birliği'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden olan Romanya'nın bu yıl yüzde 5 büyümesi bekleniyor.

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