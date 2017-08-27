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Romanya'da tasarı protestosu

- Adalet kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, ülke genelinde protesto edildi

Romanya'da tasarı protestosu

BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da adalet kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarı nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Romanya Adalet Bakanı Tudorel Toader'in adalet kanunundaki bazı maddelerin değiştirilmesini içeren tasarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından ülke genelinde binlerce kişi sokaklara döküldü.

Tasarının, atamaların sadece iktidarda olan PSD (Sosyal Demokrat Parti) hükümeti tarafından yapılacağı anlamına geldiğini savunan protestocular, başta başkent Bükreş olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde gösteri düzenledi.

"Yolsuzluk öldürür" adlı sosyal medya hesabı üzerinden haberleşerek sokaklara dökülen Romenler, Bükreş'teki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Romenlerin tepki gösterdiği tasarının yasalaşması halinde, cumhurbaşkanının, yolsuzlukla mücadele, organize suç ve terörle mücadele savcıları ile diğer savcılık makamlarına yapılacak atamalarda söz sahibi olacağı belirtiliyor.

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