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Romanya'da yasa dışı göçmen operasyonu

- Sınır polisi yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 70, Macaristan'a geçmek isteyen 24 yabancı uyrukluyu yakaladı

Romanya'da yasa dışı göçmen operasyonu

BÜKREŞ (AA) - Romanya sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 70 göçmeni taşıdığı gerekçesiyle bir balıkçı teknesini durdurdu.

Sahil güvenlik için çalışan sınır polisinden yapılan açıklamada, teknenin, dün geç saatlerde Köstence'nin Kara Deniz limanı yakınlarında tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yetkililerin, tekneye sahile kadar eşlik ettiği ve göçmenlerin karaya çıkmasına izin verildiği, bazı göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

Teknenin, Irak ve Suriye'den 35 erkek, 12 kadın ve 23 çocuk taşıdığının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

- 24 sığınmacı Macaristan sınırında yakalandı

Romanya sınır polisi, dün gece yarısı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştıkları şüphesiyle Suriyeli ve Iraklı 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Macaristan sınırı yakınlarındaki Nadlac kasabası civarında durdurulan bir kamyondaki 8 erkek, 3 kadın ve yaşları 2 ile 16 arasında değişen 13 çocuğun sorgulamak üzere alındığı belirtildi.

Birçoğunun Romanya'da sığınmacı olan göçmenlerin, polise, Schengen Bölgesine geçmeye çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

Polis, kamyonun Romanyalı şoförünün, göçmen kaçakçılığı yapıp yapmadığını araştırıyor.

Macaristan Schengen bölgesi üyesi ancak Romanya bu bölgede yer almıyor.




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Anahtar Kelimeler:
GöçmenRomanya
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