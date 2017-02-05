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Romanya'daki "af tasarısı" protestoları

- Af ve ceza kanununda değişiklik yapan kararnamelere tepki nedeniyle günlerdir süren hükümet karşıtı protestolar dün de devam etti

Romanya'daki

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da, af ve ceza kanununda değişiklik yapan kararnamelere tepki nedeniyle günlerdir süren hükümet karşıtı protestolara dün de devam edildi.

Başkent Bükreş'in yanı sıra ülkenin farklı şehirlerinde, yüz binlerce kişi hükümetin hazırlayıp Meclise sunduğu ve 5 yıldan az cezası kalmış hükümlülerin affedilmesini öngören kararnamelere tepki göstermek için protestolarını sürdürdü.

Bükreş'te, hükümet binasının bulunduğu meydanda toplanan halk, öğleden sonra Meclise yürüdü. Meclis etrafında büyük bir daire oluşturan kalabalık, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Protesto sırasında Meclis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki birçok cadde de araç trafiğine kapatıldı.

Protestocular havanın kararmasıyla birlikte yeniden hükümet binasının önüne gelerek, eylemlerine burada devam etti.

Üzerinde "Kararnameleri geri çekin" ve "Hükümet istifa" yazılı dövizler ve Romanya bayrakları taşıyan göstericiler, slogan atarak hükümeti istifaya çağırdı.

Sabah saatlerinden itibaren hükümet binasının bulunduğu meydana gelen eylemciler, gece yarısına doğru olaysız şekilde dağılmaya başladı.

- Hükümetten geri adım

Hükümet binası önünde 100 binden fazla kişinin katılımıyla protesto devam ederken, Başbakan Sorin Grindeanu, düzenlediği basın toplantısında yarın kararnamelerin iptalini görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Madalina Dobrovolschi de ülke basınına yaptığı açıklamada Grindeanu'nun kararını normalleşme adına önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

- Protestolar sürecek

Gün içindeki protestoya katılan Bükreşli Lungu Ana, Grindeanu'nun açıklamasına rağmen bugün de protestoya devam edeceklerini belirterek, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Kararnamelerin iptali yeterli değil, hükümetin de istifası gerekli." dedi.

Bükreşli bir başka eylemci Radu da pazar günkü büyük protestoya katılacağını ifade ederek, kararnamelerden önceki döneme dönerek, istikrarın yeniden sağlanmasını istediklerini belirtti.

Yaklaşık 10 gündür ülke genelinde devam eden protestoların en geniş katılımlısının yarın başkent Bükreş'te yapılması planlanıyor. Sosyal medya üzerinden organize edilen protestoya, farklı şehirlerden 1 milyon kişinin katılması hedefleniyor.

22 Ocak'tan beri devam eden protestolar nedeniyle daha önce İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu istifa etmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de protestoculara destek veriyor.

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Af TasarısıBükreşPROTESTORomanya
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