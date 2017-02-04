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Romanya'daki "af tasarısı" tartışmaları

- Ülke genelinde günlerdir süren protestoların ardından Başbakan Grindeanu af ve ceza kanununda değişiklik yapan kararnamelerin iptalini görüşeceklerini açıkladı

Romanya'daki

BÜKREŞ (AA) - Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu, ülke genelinde günlerdir süren protestoların ardından af ve ceza kanununda değişiklik yapan kararnamelerin iptalini görüşeceklerini açıkladı.

Hükümet binasında basın toplantısı düzenleyen Grindeanu, son günlerde partideki bazı isimlerle bir araya gelerek bu konuda birçok fikir dinlediğini belirtti. Grindeanu ülkenin başbakanı olarak "ikiye bölünmüş bir Romanya" istemediğini vurguladı.

Ülke genelindeki protestoları yakından takip ettiğini aktaran Grindeanu, "Bu konuda birkaç karar aldım. Yarın acil olarak bir araya gelerek, kararnamelerin iptalini görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grindeanu, Romanya halkının karşı karşıya gelmesini istemediğini kaydederek, "Bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği oldu ve bu yasayı tam olarak anlatamadık. Romanya'nın gelişmesi ve demokrasi için barış ve istikrara ihtiyacı var." diye konuştu.

Başbakan Grindeanu ayrıca, bu değişiklileri Meclisten normal süreçte geçirme kararlılığını da dile getirdi.

Koalisyon ortağı Liberal ve Demokratlar Birliği (ALDE) lideri Calin Popescu Tariceanu da hükümetin kararnameleri iptal etme kararı aldığını açıkladı.

Hükümetin af ve ceza kanununda değişiklik öngören kararnameleri nedeniyle yaklaşık 10 gündür ülke genelinde geniş katılımlı protestolar düzenleniyordu.

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