Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yenilenen Romanya Ovidius Üniversitesindeki Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf Kütüphanesi hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Romanya-Köstence Ovidius Üniversitesinde tadilat ve donanımı gerçekleştirilen Matematik Kütüphanesine Prof. Dr. Cahit Arf, Türk-Rumen Matematik Araştırmaları Laboratuvarına ise Rumen matematikçi Grigore Moisil’in isimleri verildiği bildirildi.

Açılış törenine Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, Ovidius Üniversitesi Rektörü Sorin Rugina, Matematik ve Bilgisayar Fakültesi ile Siyasal Bilimler ve Tarih Fakültesi dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Sertel, projelerin uzun yıllardır devam eden Romanya ile Türkiye’nin stratejik ortaklığının güçlenmesine katkı yaptığını kaydetti.

Ovidius Üniversitesi Rektörü Rugina, TİKA iş birliğinde kısa sürede dört farklı proje gerçekleştirdiklerini belirterek bu projelerin hem üniversiteye hem de Türk-Rumen dostluğuna destek olduğunu ifade etti.

TİKA Bükreş Koordinatörü Daştan da son üç ayda Romanya'nın üç prestijli üniversitelerinde açılış gerçekleştirdiklerini, eğitimin her alanında proje ürettiklerini ve uyguladıkları projelerle Türk-Rumen dostluğunu bir adım öteye götürebilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yenilenen "Grigore Moisil" laboratuvarı ve "Cahit Arf" kütüphanesi hizmete açıldı.

Prof. Cahit Arf

Türkiye'nin gerçekleştirdiği para reformu çerçevesinde 1 Ocak 2009'da tedavüle giren 10 Türk lirası banknotlarının arka yüzüne portresi koyulan Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden biri ve 20'den fazla özgün yayına sahip.

"Matematik esas olarak sabır olayıdır, belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir" diyen Ordinaryüs Prof. Dr. Arf, kendi adıyla anılan "Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Kapanışları" gibi terimleri bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.

1912 yılında henüz iki yaşındayken Balkan Savaşı nedeniyle ailesiyle İstanbul'a yerleşen Arf, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bir bursla Paris'e giderek Ecole Normale Superieure'dan mezun oldu.

Türkiye, Almanya, ABD ve Fransa'da öğretim üyeliği yapan Arf, ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödüle layık görüldü.

Kendisini matematik bilimine adayan ve 1997'de hayatını kaybeden ünlü matematikçi Prof. Arf, "Herkes ölümsüz alanda çalışmak ister, ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim" ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Adam Abu Bashal