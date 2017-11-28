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Romanya'nın Karadeniz açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

BÜKREȘ (AA) - Romanya'nın Karadeniz açıklarında 66 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.Romanya Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada 24'ü çocuk, 11'i kadın, 66 göçmeni taşıyan Türk bandıralı ticari geminin...

Romanya'nın Karadeniz açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

BÜKREȘ (AA) - Romanya'nın Karadeniz açıklarında 66 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Romanya Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada 24'ü çocuk, 11'i kadın, 66 göçmeni taşıyan Türk bandıralı ticari geminin Romanya'nın 17 mil açıklarında yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin gemiye Köstence Limanı'na kadar eşlik ettiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilip tıbbi yardımların yapılmasının ardından sınır polisi ve savcıların konuyla ilgili sorușturma başlattıkları belirtildi.

Sınır polisi tarafından yapılan açıklamada ise göçmenlerin 55'inin kimlik tespitinin yapıldığı ve bunların Romanya'ya yasa dışı yollarla girmeye çalıșan Irak, Pakistan ve Afganistan vatandaşları olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçmenKöstenceRomanya
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