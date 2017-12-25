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Romatoloji tedavisi gören çocuklar için yeni yıl kutlaması

- İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam çocuklar ve aileleri, yeni yıl etkinliğinde eğlendi

Romatoloji tedavisi gören çocuklar için yeni yıl kutlaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam çocuklar ve aileleri için yeni yıl partisi düzenlendi.

Fakülteden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'un yanı sıra şarkıcı İrem Derici ile oyuncular Yağmur Tanrısevsin ve Elif Ece Uzun da katıldı.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, yaptığı konuşmada, çocuklarda görülen FMF ve romatizmal hastalıkların onların hayatlarını büyük ölçüde kısıtladığını ve onları hastaneye bağımlı hale getirdiğini belirterek, tedavisine geç başlanan çocuklarda kalıcı sakatlıkların meydana gelebildiğine işaret etti.

Çeşitli organizasyonlarla çocukların motivasyonlarının arttırılmasının önem taşıdığını vurgulayan Kasapçopur, "Bu kutlama çocuklarımıza hem moral hem de hayat boyu unutamayacakları bir an oldu." dedi.

Etkinlikte konser veren İrem Derici de sağlık sorunları nedenleriyle zor bir yıl geçirdiğini ifade ederek, katılımcılara, "Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Her şeyin başı sağlık. Kendinize iyi bakın yeter." tavsiyesinde bulundu.

Sihirbaz gösterisi de düzenlenen etkinlikte çocuklara, yeni yıl hediyesi olarak anılarını yazacakları hatıra defterleri armağan edildi.

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