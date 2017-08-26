"#RotamTürkiye" yarışması ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında sosyal medya üzerinde yapılan "#RotamTürkiye" yarışmasını kazananlar ödüllerini aldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılımıyla yapıldı.

Törende, "video" kategorisinde "Türkiye tanıtım filmi" ile Filistinli Mohammad Horoub ödülün sahibi oldu. İstanbul'u anlatan birkaç saniyelik Timelaps görüntü oluşturabilmek için uzun saatler sabit çekim yapan Horoub, 1 dakikalık filmiyle bilgisayar ödülünün sahibi oldu.

Horoub, ömrünün en güzel bir ayını Türkiye'de geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya Türkçemizi geliştirmek, Türkiye'yi görmek ve Türkleri de kendi ülkelerinde daha yakından tanımak arzusuyla geldik. Her şey mükemmeldi. Türkler misafirperver ve samimiler. Türk tarihini biliyoruz. Türkiye'nin ve Osmanlı Devleti'nin Filistin'e verdiği desteği, Sultan Abdülhamit'in ve Erdoğan'ın yaptıklarını unutamayız. Ben de filmi çekerken bu duygularla çektim. Herkes ders saatleri dışındaki boş zamanlarında dinlenirken ya da etkinliklerde eğlenirken ben bolca görüntü çekerek eğlenmiş oldum. Hem eğlendim hem de kazandım. Yunus Emre Enstitüsü'ne ve tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

"Kapadokya'da akşam" temalı fotoğrafıyla "fotoğraf" kategorisinde alan Sırbistanlı Mariana Markovic de Türkçe Yaz Okulu'nu asla unutmayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için değerli bir tecrübe oldu. Harika insanlarla tanıştım. Benim grubum yani Nevşehir grubuna 16 farklı ülkeden geldik. Herkes farklı ama bir şey aynı. Aynı aşk, Türkçe. Nevşehir'e bayıldık. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu kadar güzel olmazdı. Türk insanları çok nazikler. Şimdi Türkiye'yi daha fazla seviyorum. Türkçe Yaz Okulu muhteşem bir program. Hem öğrendik hem eğlendik. Yunus Emre Enstitüsü'ne bu fırsatı bizlere verdiği için çok teşekkür ederim. Umarım tekrar kavuşacağız."

"Çayının lezzeti ile hatıralara kazınan, ahşap evleri ile gönülleri okşayan, yeşiliyle mavisiyle saklı bir cennettir Rize." paylaşımıyla "metin" kategorisinde ödül alan İranlı Akbar Paşayi ise Şenyuva Köprüsü önünde bir bardak çay tutarak çektiği fotoğrafı da paylaştığına işaret etti. Paşayi, "Türkiye'de bizi çok iyi ağırladılar. Harika günler geçirdik. Türkçe vasıtasıyla birçok gönül arkadaşıyla tanıştık. Bu ömürlük duyguları bana yaşatan, bize bu fırsatı sağlayan herkese, Türkiye'mize, Yunus Emre Enstitüsü'ne çok teşekkür ederim. Aldığım hediye yaşadığım güzellikleri bütünleştirdi ve unutmayacağım bir hatıra oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanan eserler, farklı ülkelerde Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'de bir ay kalan 700 öğrencinin "#RotamTürkiye" etiketiyle sosyal medyada paylaştığı 8 bine kadar paylaşım arasından seçildi.