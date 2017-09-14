Rotterdam İslam Üniversitesinde yeni akademik yıl

ROTTERDAM (AA) - Hollanda’da bu sene 20. yılını kutlayan Rotterdam İslam Üniversitesinde (IUR) yeni akademik yıl törenle başladı.

Üniversitenin Rotterdam’daki merkezinde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün yanı sıra Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Birleşik Arap Emirlikleri Din İşleri Müşaviri Şeyh Sayed Ali Al-Haşimi, farklı kuruluşların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akgündüz, 20 yılın kolay geçmediğini ancak tüm zorluklara rağmen bu yıl 300 öğrencinin eğitim göreceğini ve üniversitesi ile gurur duyduğunu söyledi.

Hollanda'nın artık ülkede yaşayan Müslümanların da evi olduğunu aktaran Akgündüz, "Şu ana kadar okulumuzdan 20 yüksek lisans öğrencisi ve 10 lisans öğrencisi mezun oldu. Bunların her biri Hollanda toplumuna faydalı olmak için ülkedeki farklı kurumlarda hizmet vermektedir." diye konuştu.

Akgündüz, farklı ülkelerden öğrencileri teoloji alanında eğitmek istediklerini ve bunun için geniş bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Amacımız yapıcı olmak ve zarar verici eylemleri önlemektir. Misyonumuz ise Allah'ın rızasını kazanmak için hizmet etmektir. Müslüman olarak pasif bir şekilde entegrasyona karşı durmak yerine, yeni bir Avrupa inşa etmek için olumlu ve faydalı katkılarda bulunmamız gerekir. Müslümanların varlığı Avrupa için bir zenginliktir. Entegrasyon asimilasyon anlamına gelmez. Gerçek entegrasyonu gerçekleştirmek için IUR gibi akademik eğitimlerin verilmesi gerekir."





























