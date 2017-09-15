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"RTE" plakalı aracını değerinin yaklaşık 23 katına satıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Edip Tunçel, piyasa değeri 15 bin lira olan aracını plakasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 350 bin liradan satışa çıkardı.Tunçel, 1999 model...

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Edip Tunçel, piyasa değeri 15 bin lira olan aracını plakasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 350 bin liradan satışa çıkardı.

Tunçel, 1999 model ve 200 bin kilometrede olan ikinci el aracını satmak üzere internetten ilan verdi.

Araç için 85 bin avro değer biçen Tunçel, yüksek fiyatının sebebinin plakasından kaynaklandığını söyledi.

Edip Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada "34 RTE 22" plakalı aracını satışa çıkardığı andan itibaren çok sayıda teklif aldığını belirtti.

Aracın şu anki piyasa değerinin 15 bin lira olduğunu belirten Tunçel, şöyle devam etti:

"Araç için şu anda 85 bin avro fiyat biçtim. Yani 350 bin lira da diyebiliriz. Aracı bu fiyatla satışa çıkarmamın nedeni, plakası. Bence bu fiyat abartılı değil. Çünkü plaka Cumhurbaşkanımızın isminin baş harflerini taşıyor. Çok arayan, teklif veren var. Şu anda kadar bir karar vermedik. Bir hafta içinde bir gelişme bekliyoruz. Plakanın sonu da 22 ile bitiyor. 22 Edirne'nin plaka kodu. Ben bu plakanın Edirne'de kalmasını istiyorum. Ben bu plakayı daha güzel bir arabaya takıp dolaşmak isterdim. Ancak ihtiyaçtan dolayı şu anda satılığa çıkardım."

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Anahtar Kelimeler:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanArabaPlakaRTESatılık
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